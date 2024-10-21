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Собаки

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Октябрь
Красноярцы могут бесплатно стерилизовать и вылечить домашних животных. Как?
Красноярцы и жители других городов края смогут бесплатно стерилизовать и вылечить своих домашних животных.
21 октября, 06:14
Собаки покусали 3 312 жителей Красноярского края. Где больше всего пострадавших?
В Красноярском крае от нападения собак пострадало больше трех тысяч человек.
18 октября, 02:27
Красноярцы поддержали штрафы за выгул опасных собак без намордника
Большая часть красноярцев поддержали введение штрафов за выгул опасных собак без намордника. Об этом заявили аналитики сервиса SuperJob.
4 октября, 03:48
Август
В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы
В Красноярском крае с начала года 34 человека заболели токсокарозом. Из них шесть — дети.
30 августа, 03:42
Июль
«Как в фильме ужасов»: в Красноярске ливень затопил приют для бездомных собак
В Красноярске прошли ливни. В результате непогоды затопило центр защиты животных «Бездомный пес», расположенный на Богдана Хмельницкого.
23 июля, 13:00
Июнь
В Красноярском крае усыпили напавших на девочку собак
В Игарке Красноярского края усыпили двоих собак, которые напали на 11-летнюю девочку.
25 июня, 06:47
Май
Бассейны для собак. Как питомцы меняют жизнь красноярцев и почему власти отстают
28 мая, 12:01
«Был пьян». Хозяин убившего чихуахуа агрессивного пса не знает, как его питомец оказался на улице
В Красноярском крае агрессивная собака растерзала чихуахуа во время прогулки. Все это происходило на глазах у пожилой хозяйки. Местные жители говорят, что это не первая жертва агрессивной собаки.
23 мая, 05:43
В Красноярском крае собаки грызли девочку на улице. Ей покусали плечи и колени
8 мая, 05:46
Апрель
Жители Взлетки переживают, что мэрия хочет снести площадку для собак
19 апреля, 10:53
Красноярцы спорят, нужно ли возить домашних животных в салоне самолета
Красноярцы поспорили, нужно ли и можно ли возить домашних животных в самолете. Приводим аргументы тех, кто за, и тех, кто против.
16 апреля, 06:39
В Красноярске обустроят пять новых площадок для выгула собак. Публикуем адреса
В Красноярске в этом году появятся пять новых площадок для выгула собак. На это потратят 11,6 миллиона рублей.
15 апреля, 13:02
Красноярская урбанистка рассказала, почему собаки помогут сделать город комфортнее
Красноярская урбанистка Мария Быстрова рассказала, почему собаки помогут сделать город комфортнее.
14 апреля, 12:35
Мэрия планирует потратить почти 18 миллионов на отлов собак в Красноярске
В Красноярске ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 17,7 миллиона рублей. Эвтаназия будет «гуманной и безболезненной».
4 апреля, 03:33
В Красноярском крае мужчина застрелил овчарку. Видео отправили 13-летней хозяйке
В Балахтинском районе мужчина застрелил кавказскую овчарку, которая сидела на цепи. Инцидент сняли на видео и отправили 13-летней хозяйке пса.
2 апреля, 12:41
Март
«Гуманная практика себя не оправдала». В Красноярском крае предложили узаконить эвтаназию бездомных псов
22 марта, 07:23
Собаки покусали более 4 тысяч жителей края за год. Пострадавших стало больше
4175 жителей Красноярского края обратились за медпомощью из-за укусов собак в 2023 году.
21 марта, 03:42
Красноярцам запрещают ставить будки для бродячих собак на улицах. Почему?
15 марта, 04:50
В Красноярске собаки напали на президента федерации триатлона
В Красноярске стая бродячих собак напала на председателя федерации триатлона края Владимира Мусиенко. Сейчас ему предстоит лечение.
13 марта, 08:43
В Красноярском крае подрядчик сжигал собак вместо их отлова и стерилизации
В посёлке Туруханск Красноярского края предпринимательницу обвиняют в махинациях с муниципальным контрактом, по которому она должна была отлавливать и содержать бездомных собак, но вместо этого сжигала их.
4 марта, 06:00

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