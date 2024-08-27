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Август
В полумарафоне «Жара» обновили рекорды по времени бега
В Красноярске на выходных прошел двенадцатый Красмарафон «Жара». Среди участников было более 4 000 спортсменов и любителей из Красноярска и других городов страны. А в полумарафоне среди мужчин и женщин поставили новые рекорды по времени бега — мужской рекорд держался аж десять лет.
27 августа, 04:48
Июль
На какие фестивали сходить в Красноярске в июле? Вот три варианта
4 июля, 07:18
Декабрь 2023
Гигантская дженга, главная елка и хоровод у костра. Куда сходить на праздники?
26 декабря 2023, 12:10
Сентябрь 2023
Уличные кинотеатры Красноярска закрываются и зовут на последние показы
2 сентября сразу на трёх площадках Красноярска можно будет посмотреть фильмы под открытым небом. Это закрытие летнего сезона кинопоказов от проекта «Мама, я в кино!».
1 сентября 2023, 07:57
Август 2023
Куда сходить с ребенком в Красноярске 1 сентября
30 августа 2023, 11:44
Концерт перенесли, как вернуть деньги за билет?
Роспотребнадзор Красноярского края рассказал, что делать с билетами на события, которые перенесли на другую дату.
28 августа 2023, 05:04

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