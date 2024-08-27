В полумарафоне «Жара» обновили рекорды по времени бега

В Красноярске на выходных прошел двенадцатый Красмарафон «Жара». Среди участников было более 4 000 спортсменов и любителей из Красноярска и других городов страны. А в полумарафоне среди мужчин и женщин поставили новые рекорды по времени бега — мужской рекорд держался аж десять лет.