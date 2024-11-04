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София Штейнберг

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4 ноября
Красноярцам предлагают купить авиабилеты в Москву за 140 тысяч рублей. Это эконом
4 ноября, 06:46
В Красноярске на новогоднюю иллюминацию потратят 55 миллионов рублей
4 ноября, 05:49
Красноярский пенсионер продал квартиру из-за «поддержки Госуслуг» и потерял 5 млн
68-летний красноярец из-за мошенников потерял 4,7 миллиона рублей.
4 ноября, 05:16
2 ноября
В Красноярске составили топ работ для ленивых
В Красноярске нашли три варианта «ленивой» работы для жителей.
2 ноября, 12:52
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
В ноябре на Красноярск обрушится несколько магнитных бурь
В Красноярске магнитные бури ожидаются в середине и в конце ноября.
2 ноября, 10:40
Фотограф показал самую красивую лестницу Красноярска. И это не Торгашинская
Фотограф Сергей Токарев показал самую красивую лестницу в Красноярске и рассказал, чем она особенна.
2 ноября, 09:52
Кто и где сможет бесплатно и со скидкой стерилизовать питомца в крае?
С 1 декабря жители трех городов края — Красноярска, Железногорска и Дивногорска — смогут бесплатно или со скидкой стерилизовать кошек и собак.
2 ноября, 09:26
«КрасАвиа» распродает авиабилеты из Красноярска в три города
Авиакомпания «КрасАвиа» открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в три города.
2 ноября, 07:32
Жительнице Дивногорска не давали выплату на похороны мужа из-за опечатки
Жительница Дивногорска дважды не смогла получить социальную выплату на погребение умершего мужа.
2 ноября, 06:58
Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками из Красноярска
Звездные теннисистки Мирра и Эрика Андреевы поделились снимками со своей поездки в родной Красноярск.
2 ноября, 06:18
Прокуратура проверила краевое министерство образования. Что там не так?
Прокуратура Красноярского края завершила проверку минобразования края и его подведомственных учреждений.
2 ноября, 05:57
1 ноября
Красноярцам рассказали, как выбрать теплый пуховик
В краевом Роспотребнадзоре дали советы по выбору теплого пуховика на зиму.
1 ноября, 12:53
В красноярском зоопарке заболел жираф. Вольер с ними закрыли для посетителей
В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» закрыли вольер с жирафами из-за болезни одного из них.
1 ноября, 12:15
Больше баров и суши: Красноярск стал лидером по росту количества заведений общепита
1 ноября, 11:54
Четверть красноярцев будут подрабатывать на ноябрьских праздниках
На ноябрьских праздниках хотят подработать 26% красноярцев.
1 ноября, 11:25
В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 году
В 2025 году в парк флоры и фауны «Роев Ручей» привезут манулов.
1 ноября, 10:29
Красноярец предложил установить в городе памятник шаурме
Красноярец и владелец одной из сетей шаурмичных Александр Шаран предложил установить памятник шаурме.
1 ноября, 09:22
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Красноярским электричкам изменят расписание на ноябрьские праздники
В Красноярске изменится расписание электричек на ноябрьские выходные, сообщили в КрасЖД.
1 ноября, 06:52

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