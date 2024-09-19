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Соседи

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2024
В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.
19 сентября, 06:58
В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды
31 августа, 10:26
Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом
26 августа, 05:06
Красноярец дважды за день поджег комнату матери. Она не хочет писать заявление
5 августа, 10:23
«Боль дикая»: руководитель центра охраны дикой природы обвинила соседа в нападении
Руководитель центра охраны дикой природы «Инстинкт» Любовь Томирис обвинила своего соседа в нападении. Она говорит, что это не первый инцидент с ним.
16 июня, 02:33
Как же бесят водители с громкой музыкой в машине! Мнение красноярки
Жительница Красноярска решила высказаться на тему шума в городе и раскритиковала автомобилистов, которые громко слушают музыку.
31 мая, 10:12
Красноярские психологи рассказали, как бороться с одиночеством в пожилом возрасте
1 апреля, 10:32
Житель края убил знакомого из-за частых ссор с ним. Выстрелы услышала соседка
В Балахтинском районе житель застрелил знакомого из-за частых ссор. Соседка услышала выстрелы и сообщила в полицию.
21 марта, 02:48
В лифте девятиэтажки нашли труп собаки. Соседка обвинила хозяина
В Красноярске в лифте дома на Крупской, 1а обнаружили тело собаки. Жительница дома предположила, что животное убил пьяный хозяин.
12 января, 09:43
2023
Красноярец порезал ножом соседей за «громкую музыку»
В Красноярске 28-летний мужчина напал с ножом на соседей и ранил их. Он имеет психическое заболевание. Его обвиняют в покушении на убийство двоих человек.
26 декабря 2023, 05:00
В Красноярске мужчина с ножом ломился в дверь — он три года терроризирует соседей
17 августа 2023, 09:15

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