Социальные сети

«Долго был в свете софитов»: экс-глава минздрава Немик удалился из соцсетей. Почему?

Бывший министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик удалил страницу во «Вконтакте» после того, как сложил полномочия. Попробовали узнать, что это может значить.