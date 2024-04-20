Социальные сети

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Апрель
Как защитить психику от плохих новостей: 5 советов
Порой возникает чувство, что хороших новостей больше не бывает. Постоянный скроллинг новостной ленты вызывает тревогу. Рассказываем, как отвлечься и защитить свое психическое здоровье от постоянного потока негативной информации.
20 апреля, 02:00
Март
Рассказываем, что известно об акции памяти жертв теракта «Журавли» и кто ее придумал
25 марта, 07:27
Дюков рассказал о «переманивании» контрактников в другие регионы большими выплатами
11 марта, 06:41
Февраль
«Долго был в свете софитов»: экс-глава минздрава Немик удалился из соцсетей. Почему?
Бывший министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик удалил страницу во «Вконтакте» после того, как сложил полномочия. Попробовали узнать, что это может значить.
29 февраля, 09:02
Забеременевшую в 13 блогершу обвиняют в продаже детского порно. Мизулина заявит в СК
Забеременевшую в 13 лет блогершу из Железногорска обвиняют в продаже детской порнографии. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в СК.
13 февраля, 08:42
Январь
Красноярская журналистка помогла вору, ограбившему ребенка. Вот ее история
Красноярская ведущая новостей ТВК Дарья Тарасенко рассказала, что помогла мужчине, который украл телефон у ребенка.
16 января, 12:18
Октябрь 2023
Третьеклассница отправляла нюдсы подростку, но им оказался 46-летний мужчина
Третьеклассница больше года отправляла откровенные фотографии 46-летнему мужчине, который писал ей с аккаунта подростка.
18 октября 2023, 07:37
Родители-сыроеды закрыли бизнес по производству «живых» масел после смерти дочери
13 октября 2023, 12:18
Сотрудникам красноярского ФМБА навязывают приложение с хорошими новостями о России
7 октября 2023, 04:22
Август 2023
В Красноярском крае ищут мужчину в плаще, который мог преследовать девушек
На Таймыре полицейские ищут мужчину в чёрном плаще, который, по словам очевидцев, ходил за девушками.
24 августа 2023, 07:37

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