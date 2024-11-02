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Спасатели

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Ноябрь
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
Октябрь
Грузовик с водителем рухнул с моста в реку в Красноярском крае
Грузовик рухнул с понтонного моста в реку Чулым в Ачинске. Водитель все еще может находиться в салоне.
5 октября, 04:38
Август
В Красноярске взорвался гараж, пострадал человек
Сильный взрыв произошел гаражном кооперативе на улице Водопьянова в Красноярске.
31 августа, 09:36
В Красноярском крае двое мужчин сорвались с обрыва и просидели ночь в расщелине
В Курагинском районе Красноярского края двое мужчин упали с 30-метровой смотровой площадки. Они застряли в расщелине и провели там всю ночь, мучаясь от боли и холода.
28 августа, 10:05
В красноярской Николаевке полыхает дом
13 августа, 11:03
Июль
В Красноярском крае спасатели достали авто со дна реки. Внутри было тело водителя
В Ачинском районе спасатели подняли со дна реки Салырка автомобиль с телом водителя.
30 июля, 01:29
«Не возвращался 2 часа». 55-летний мужчина решил переплыть Красноярское море и чуть не утонул
55-летний мужчина решил переплыть Красноярское водохранилище и едва не утонул.
28 июля, 07:38
Два подростка решили переплыть Енисей и чуть не утонули
С острова на Енисее спасли двух подростков. Они решили переплыть реку, но чуть не утонули.
17 июля, 01:53
В Канске босую девушку с бутылкой алкоголя сняли с моста
В Канске спасатели сняли с моста 26-летнюю девушку с бутылкой алкоголя.
15 июля, 02:15
На Красноярском водохранилище сапбордиста ветром унесло на 4 километра от берега
На Красноярском водохранилище сапбордиста унесло на 4 километра от берега. Его друзья позвонили спасателям только через два часа.
9 июля, 02:43
«Чревато инсультом». Безопасно ли отдыхать на Красноярском море? Ответ Роспотребнадзора и спасателей
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора рассказали, безопасно ли отдыхать и купаться на Красноярском море.
8 июля, 01:44
В Красноярском крае мужчина пытался спасти тонущего друга. Погибли оба
В Красноярском крае произошла очередная трагедия на воде. На этот раз погибли сразу два человека в Канском районе.
2 июля, 02:14
На острове Татышев утонул пьяный парень. Его друзья заметили это только через час
1 июля, 01:31
Июнь
Почему на миллион красноярцев сделали один пляж? И что делать, чтобы люди не тонули
27 июня, 11:58
В Красноярске у повара затянуло руку в мясорубку
Повар красноярского лицея едва не осталась без руки, которую затянуло в мясорубку во время работы.
27 июня, 05:48
Сразу три клеща укусили 9-летнюю девочку на «Столбах»
В Красноярске на восточном входе на «Столбы» к спасателям обратились туристы. Они попросили снять с ребенка сразу несколько клещей.
21 июня, 02:45
В Красноярске сапбордисты застряли на Енисее. Их течением прибило к барже
В Красноярске двоих сапбордистов течением снесло к барже на Енисее. Им потребовалась помощь спасателей.
17 июня, 05:16
В Красноярском крае за сутки утонули три человека
В Красноярском крае за последние сутки утонули три человека. В этот день температура была выше +30.
16 июня, 05:54
В Красноярске прохожие спасли женщину, которая тонула в Енисее
На правобережье Красноярска случайные прохожие вытащили женщину, которая едва не утонула в Енисее.
11 июня, 03:05
Мужчина упал в подвал и чуть не погиб. Его без сознания достали спасатели
В селе Богучаны 57-летний житель упал в подвал и надышался угарным газом.
10 июня, 02:51

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