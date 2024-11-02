В Красноярском крае двое мужчин сорвались с обрыва и просидели ночь в расщелине

В Курагинском районе Красноярского края двое мужчин упали с 30-метровой смотровой площадки. Они застряли в расщелине и провели там всю ночь, мучаясь от боли и холода.