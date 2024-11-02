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Спасение

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Ноябрь
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
Октябрь
В Красноярске инспектор спасла на пожаре человека со сломанной ногой
Инспектор заповедника «Тунгусский» Евгения Мороз спасла мужчину со сломанной ногой из пожара. Она прилетела в Красноярск в отпуске.
29 октября, 07:02
В Железногорске мужчина спас собаку из замерзшего озера. Он сам мог утонуть
На Кантатском водохранилище мужчина вытащил из-подо льда собаку.
20 октября, 12:29
23 кошек и собак достали из горящей квартиры в Красноярском крае
В Норильске пожарные спасли 20 котов и три собаки из горящей квартиры. Все животные выжили.
10 октября, 04:02
Август
Красноярец спас тонущего китайца на острове Хайнань во время отлива
Красноярец во время отдыха на китайском острове Хайнань спас тонущего местного жителя.
23 августа, 04:09
Июль
«Не возвращался 2 часа». 55-летний мужчина решил переплыть Красноярское море и чуть не утонул
55-летний мужчина решил переплыть Красноярское водохранилище и едва не утонул.
28 июля, 07:38
В Красноярске мужчину спасли от падения с Октябрьского моста
В Красноярске сотрудник полиции во внерабочее время спас мужчину от необдуманного поступка. Тот оказался за перилами на краю Октябрьского моста. Об этом рассказали в МВД.
22 июля, 03:42
Два подростка решили переплыть Енисей и чуть не утонули
С острова на Енисее спасли двух подростков. Они решили переплыть реку, но чуть не утонули.
17 июля, 01:53
В Канске босую девушку с бутылкой алкоголя сняли с моста
В Канске спасатели сняли с моста 26-летнюю девушку с бутылкой алкоголя.
15 июля, 02:15
«Не кричал, просто уходил под воду». На озере Мясокомбината спасли тонущего мужчину. На помощь позвала его жена
В озеро-парке «Октябрьский» из воды вытащили тонущего мужчину. Его спас посетитель парка.
12 июля, 05:15
На Красноярском водохранилище сапбордиста ветром унесло на 4 километра от берега
На Красноярском водохранилище сапбордиста унесло на 4 километра от берега. Его друзья позвонили спасателям только через два часа.
9 июля, 02:43
Красноярки спасли утонувшего подростка на острове Татышев. У него не было пульса
2 июля, 01:07
Июнь
На острове Татышев утонул еще один красноярец
В Красноярске в искусственном озере на острове Татышев утонул 28-летний мужчина.
17 июня, 06:25
В Красноярском крае за сутки утонули три человека
В Красноярском крае за последние сутки утонули три человека. В этот день температура была выше +30.
16 июня, 05:54
Красноярские врачи впервые вживили электрод пациенту, чтобы избавить его от боли
Красноярские нейрохирурги спасли 50-летнего пациента от хронической лицевой боли — ему вживили электрод в черепно-мозговой нерв.
3 июня, 01:32
Май
Красноярские кардиохирурги спасли жизнь беременной женщине
В Красноярске врачи центра сердечно-сосудистой хирургии спасли беременную женщину с жизнеугрожающей тахикардией.
29 мая, 02:23
Красноярка спасла пассажирку самолета с приступом аллергии. Ей стало плохо от обеда
14 мая, 01:17
Алабаю, которого привязали к машине, пришлось дать новое имя. От старого он «зверел»
Алабаю, которого бывшая хозяйка привязала к машине и протащила по дороге, пришлось дать новую кличку. Старое имя заставляло его стрессовать и «звереть».
3 мая, 03:42
В Красноярском крае врачи не смогли доехать к больной пенсионерке из-за плохой дороги
Медики не смогли приехать к 73-летней пенсионерке в поселок Бахта. Все из-за плохой дороги.
1 мая, 08:54
Апрель
Пожарные спасли из огня ёжика. Он попал в западню
Лесные пожарные спасли из огненной ловушки ёжа в Уярском районе.
30 апреля, 12:03

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