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Спецоперация

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В Красноярском крае ликвидируют «градообразующие» колонии — заключенные ушли на СВО
17 апреля, 08:59
Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска
3 апреля, 11:51
БПЛА впервые атаковали Татарстан. Долетят ли дроны до Красноярска? Спросили экспертов
2 апреля, 10:50
2023
Опознали по ДНК. Рассказываем подробности гибели осужденного экс-директора «Татышев-парка» на СВО
13 июня 2023, 08:27
Осужденный экс-директор Татышев-парка погиб на СВО
Стало известно, что бывший руководитель «Татышев-парка» Максим Бархатов погиб в зоне «спецоперации».
13 июня 2023, 07:42
В Красноярск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
10 апреля 2023, 09:07
2022
Льготы и выплаты красноярцам, мобилизованным на Украину
26 октября 2022, 10:35

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