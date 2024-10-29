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Стрельба

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Октябрь
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
Сентябрь
В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.
21 сентября, 08:20
В Красноярске против стрелка возбудили уголовное дело
В Красноярске следователи возбудили уголовное дело против мужчины, устроившего стрельбу на Аэровокзальной, 7. Ему вменяют хулиганство с применением оружия.
6 сентября, 14:44
Появились кадры задержания стрелка в Красноярске
6 сентября, 11:45
Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа
6 сентября, 11:23
В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно
6 сентября, 10:33
В Красноярске стрелок мог открыть пальбу из-за расставания с женой
Мужчина, открывший стрельбу на Аэровокзальной в Красноярске, мог сделать это из-за расставания с женой.
6 сентября, 10:12
В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
В Красноярске на улице Аэровокзальной, 7 неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
6 сентября, 10:03
Красноярцы сообщают о стрельбе в районе школы. Полицейские оцепили дворы
6 сентября, 09:10
Июль
Балконного стрелка в Красноярске арестовали
В Красноярске полиция нашла мужчину, который устроил стрельбу из пневмата с балкона многоэтажного дома на улице 9 Мая.
19 июля, 03:33
В Красноярске мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
На левобережье Красноярска неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия. Мужчина стрелял хаотично и без разбора.
18 июля, 03:30
Машину красноярцев расстреляли и разбили битами из-за пыли на дороге
Красноярцы по пути на озеро поссорились с мужчиной на дороге. В итоге все кончилось погоней, стрельбой из «пневмата» и разбитой машиной.
17 июля, 12:19
Кандидата в президенты США Трампа пытались убить во время митинга. Что известно
На собственном митинге в Батлере, штат Пенсильвания в Дональда Трампа выстрелил 20-летний стрелок. Пуля попала в ухо кандидата в президенты США. Вот что известно о произошедшем.
14 июля, 11:06
Июнь
Неизвестные открыли стрельбу в городах Дагестана. Погибли 15 полицейских и священник
24 июня, 01:38
В Хакасии мужчина отобрал пистолет у полицейского, выстрелил ему в живот и сам умер
В Черногорске 41-летний житель выстрели в полицейского, а позже сам скончался.
2 июня, 13:42
Май
Под Красноярском мужчина открыл стрельбу по машине с полицейскими
Под Красноярском 54-летний мужчина открыл стрельбу по машине ДПС.
14 мая, 06:37
Апрель
Двое парней стреляли из окна многоэтажки. Так они хотели «развлечься»
В Норильске двое жителей решили пострелять из окна дома. Их уже задержали.
30 апреля, 08:51
В Красноярске свадебный кортеж устроил стрельбу на мосту
В Красноярске на Николаевском мосту один из гостей свадьбы открыл во время празднования стрельбу. Полиция нашла его спустя время и задержала.
18 апреля, 08:12
Март
«Мой знакомый там погиб»: красноярки рассказали о панике в Москве во время теракта
24 марта, 03:08
Директор ФСБ заявил о задержании 11 человек по делу о теракте в Crocus City Hall
23 марта, 08:47

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