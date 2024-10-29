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Стрелка

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В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
В Красноярске за 4 миллиарда хотят построить кафедральный собор на Стрелке
7 октября, 02:29
В Красноярске начали строить еще одну церковь
В красноярском Преображенском начали строить храмовый комплекс, сообщили в Красноярской епархии.
6 сентября, 08:42
Большой кафедральный собор на Стрелке хотят построить к 400-летию Красноярска
8 августа, 10:40
В Красноярске всё-таки могут построить большой каменный храм на Стрелке
Экс-губернатор Красноярского края и сенатор Александр Усс сообщил, что станет главой попечительского совета по строительству Кафедрального собора на Стрелке в Красноярске.
4 августа, 03:47
Что построят на месте Китай-города в Красноярске? Ответ владельца
Вместо здания бывшего «Китайского торгового дома» на Стрелке, который сейчас сносят, не планируют ничего строить.
7 мая, 12:43
Скандальный храм возле БКЗ покрасят в золотистый цвет
В Красноярске продолжают строить храм на Стрелке. Стало известно, в какой цвет его покрасят.
7 марта, 12:04
Скандальный храм возле БКЗ строят год. Сейчас начали укладывать крышу
В Красноярске продолжается возведение храма на Стрелке — он строится уже год.
24 февраля, 10:56
Каток на Стрелке в выходные будет частично закрыт. Вот расписание
В выходные, 13 и 14 января, несколько сеансов будут закрыты для посетителей.
13 января, 02:56
2023
На Стрелке открылся домик Деда Мороза. Волшебник зовет в гости
Возле катка на красноярской Стрелке открылся домик Деда Мороза.
26 декабря 2023, 07:27
В Красноярске для скандального храма на Стрелке привезли колокола
В Красноярске продолжается строительство храма Иоакима и Анны на Стрелке — для храма уже привезли шесть колоколов.
4 декабря 2023, 03:39
Показываем, как выглядит новая двухъярусная смотровая возле острова Татышев
В Красноярске 10 ноября на заливе Стрелка открылась двухъярусная смотровая площадка с биноскопом.
12 ноября 2023, 03:14
Стены храма возле филармонии почти достроили
В Красноярске продолжается возведение храма на Стрелке. Здание практически достроили.
31 октября 2023, 01:43
В Красноярске почти закончили возводить стены скандального храма на Стрелке
В Красноярске продолжается строительство храма Иоакима и Анны на Стрелке — возведение стен практически завершили.
9 октября 2023, 09:16
Храм возле красноярской филармонии строят быстро. Посмотрите, как он уже выглядит
В Красноярске продолжается строительство храма на Стрелке. Здание уже выросло на несколько метров.
29 сентября 2023, 07:01
На стенах скандального храма на Стрелке записывают имена спонсоров строительства
В Красноярске продолжается строительство храма Иоакима и Анны на Стрелке. На его стенах записывают имена тех, кто помогал строительству.
7 сентября 2023, 08:35
На Стрелке начали строить стены скандального храма
29 августа 2023, 05:30

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