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Строительство дорог

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2024
Красноярский край попал в топ регионов с нехваткой дорожных строителей
В Красноярском крае количество вакансий для специалистов по строительству дорог выросло на 37% за год — это один из самых высоких показателей по стране. Работодателям в регионе требуется больше 5 тысяч человек.
22 октября, 06:55
В Красноярске построят дорогу к новому детсаду на Бугаче. Рядом появится автогородок
В Красноярске планируют построить дорогу к строящемуся детсаду на Бугаче. Проект дороги получил положительное заключение госэкспертизы.
8 августа, 11:08
«Сколько же машин поплывет». Красноярцы нашли кучу минусов в новой развязке из Пашенного. Собрали мнения
2 августа, 03:09
Красноярский радиоведущий проехался по развязке из Пашенного и оценил ее. Смотрим
1 августа в Красноярске открыли «технический проезд» на развязке от Пашенного к Тихим Зорям. Но строительство еще не закончено.
1 августа, 11:29
Без тротуаров и фонарей. Новую развязку из Пашенного уже открыли
1 августа, 01:37
Развязку из Пашенного откроют 1 августа, но проезд будет «технический»
В Красноярске на развязке от Пашенного к Тихим Зорям еще не до конца уложили асфальт и не доделали благоустройство. Ранее дорогу обещали открыть 31 июля.
31 июля, 10:44
В Красноярске для строительства дороги снесут несколько зданий
Власти Красноярска ищут подрядчика для сноса домов на улице 3-й Пионеров. Там планируют построить автомобильную дорогу.
29 июля, 03:37
Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного. Но она еще не готова
Красноярцам показали, как можно будет проехать по новой дороге из Пашенного в Тихие Зори.
25 июля, 02:49
В Красноярске откладывают асфальтирование развязки с Пашенного
9 июня, 03:13
В Красноярске достроят дорогу к самой большой школе на Бугаче. Потратят 95 миллионов
На Бугаче за 95 миллионов достроят дорогу до школы. Её строила фирма семьи Егорова, но не закончила.
1 июня, 04:42
На развязке из Пашенного начали делать ливневку. Всего одну
Мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что для новой развязки в Пашенном начали делать ливневку. Специалисты посчитали, что одной хватит для всей дороги.
19 мая, 01:57
В мэрии Красноярска снова отчитались о строительстве развязки из Пашенного
Мэрия Красноярска показала, как продвигается строительство развязки из микрорайона Пашенный на Николаевский мост.
13 мая, 08:55
2023
Публикуем список дорог, которые планируют построить в Красноярске за три года
В Красноярске в следующие три года на строительство дорог потратят два миллиарда рублей. Вот какие дороги пообещали построить.
24 октября 2023, 01:44
«Небольшая задержка»: развязку на Северном шоссе пообещали достроить в декабре
Мэр Красноярска Владислав Логинов потребовал достроить многоуровневую развязку на Северном шоссе до конца декабря 2023 года.
14 октября 2023, 12:26
В Красноярске с 29 июля снова ограничат движение на Северном шоссе
В Красноярске вновь частично перекроют Северное шоссе. Там продолжат строить новый переезд.
28 июля 2023, 12:49
Губернатор заявил о смене подрядчика развязки на аэропорт — сейчас там «Сибиряк»
11 июля 2023, 06:30

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