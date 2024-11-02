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Строительство метро

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Ноябрь
В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной
2 ноября, 03:33
В Красноярске за два месяца проложили 480 метров тоннелей метро
1 ноября, 08:46
Октябрь
Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?
29 октября, 06:20
Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро
28 октября, 04:54
Ж/д вокзал огородили для метро. Что там будут делать?
27 октября, 05:09
На Шахтеров роют два тоннеля метро. Сколько проложили за полтора месяца
25 октября, 10:19
Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?
17 октября, 10:22
Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске
17 октября, 03:57
В Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метро
17 октября, 03:54
Брусчатку со стройплощадок метро снимают и складируют. Узнали, что с ней будут делать
16 октября, 09:14
Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?
11 октября, 09:13
Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска
10 октября, 09:54
В Красноярске начали рыть второй тоннель метро и показали, как это выглядит
3 октября, 01:48
Сентябрь
В центре Красноярска около мэрии спилили деревья ради метро
27 сентября, 03:38
В Красноярске проложили 100 метров будущего метро и показали, как это выглядит
24 сентября, 04:44
Красноярскому метро заказали геологическое исследование
В Красноярске проведут геологическое исследование для метро. Специалисты должны оценить пригодность участка для строительства и эксплуатации подземных сооружений.
17 сентября, 05:20
Красноярцам показали, как роют метро
В официальном телеграм-канале «Красноярское метро» показали, как роют метро и достают грунт при проходке будущего тоннеля.
16 сентября, 06:27
Минус улица, плюс парковка: смотрим, что сделали по метро за месяц перекрытий
10 сентября, 08:51
Центр Красноярска разроют за 127 миллионов ради метро
В Красноярске выбрали подрядчика, который займется подготовкой территории в центре города для строительства метро. Начальная цена контракта — 127,8 млн рублей.
10 сентября, 05:04
Красноярцам показали, что сейчас делают на стройке метро
5 сентября, 11:08

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