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Сурикова

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2024
Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд
1 октября, 13:06
В Красноярске на Сурикова почти на двое суток запретили парковать машины
В Красноярске водителям на время запретили парковаться на улице Сурикова. Ограничение будет действовать почти двое суток.
18 сентября, 02:39
В Красноярске появятся три новых общественных туалета
В Красноярске установят три новых общественных туалета. Они появятся возле Вантового моста, на Центральной набережной в районе спуска с улицы Сурикова и на Ярыгинской набережной.
13 февраля, 02:42
2023
На двух центральных улицах Красноярска частично ограничат движение
В Красноярске 24 ноября ограничат движение на Сурикова и Мира.
24 ноября 2023, 04:57
В центре Красноярска дети лазили по крыше долгостроя
В центре Красноярска на крыше долгостроя заметили нескольких детей.
16 сентября 2023, 10:00
Жителям Центрального района Красноярска частично вернули горячую воду
19 августа 2023, 04:18

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