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Суслики

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2024
Суслик напал на красноярца в «Татышев-парке». Что делать при укусе диких животных?
В Красноярске суслики продолжают нападать на людей. На этот раз все произошло на острове Татышев.
22 августа, 08:54
У сусликов — первое место. Животные покусали больше сотни жителей Красноярска и края
15 августа, 01:53
Суслики погибли: как VK fest и другие фестивали на острове Татышев влияют на зверей?
10 июня, 07:20
Суслики покусали уже 14 красноярцев. Чаще всего страдают дети
В Красноярске суслики укусили уже 14 жителей. Большинство пострадавших — дети.
30 мая, 02:33
Суслики за год покусали больше 50 красноярцев. Как этого избежать?
Более 50 красноярцев пострадали от укусов сусликов в 2023 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
12 марта, 02:41
В Красноярске на острове Татышев проснулись суслики
На острове Татышев в Красноярске заметили первых проснувшихся сусликов.
11 марта, 09:16
2023
Красноярцам показали, как пасутся суслики. Успевайте посмотреть!
В паблике острова Татышев показали, как пасутся суслики.
13 сентября 2023, 02:35
Красноярских сусликов отправили учиться в школу. Посмотрите, какие милые
В Красноярске в День знаний в школу отправились не только дети, но и суслики.
1 сентября 2023, 04:30
На такси в последний раз: 6 дел в Красноярске, с которыми нужно успеть до конца лета
25 августа 2023, 10:57
На острове Татышев заметили белого суслика
Красноярцы встретили на острове Татышев бело-серого суслика.
3 июля 2023, 09:48
Суслики на острове Татышев посетили свое кафе. Вот это щеки!
В Красноярске на острове Татышев 8 июня открылось кафе для сусликов «СусликПаб». Зверьки его уже оценили.
8 июня 2023, 12:02
На острове Татышев снова появится кафе для сусликов
В Красноярске на острове Татышев снова открывается «СусликПаб» — это маленький домик, где можно оставить еду для зверьков. Кафе для сусликов размещают четвертый год подряд.
6 июня 2023, 01:38
На острове Татышев появился сусликомат
В Красноярске на острове Татышев появился автомат, в котором продают корм для сусликов.
4 июня 2023, 02:17

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