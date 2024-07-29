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Свадьба

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2024
Министр спорта Денис Петровский и экс-министр экономики Анна Гарнец сыграли свадьбу
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский и экс-министр экономики края Анна Гарнец поженились.
29 июля, 09:14
Невеста в Красноярском крае перед свадьбой отправилась в СИЗО за наркотики
13 июля, 10:08
В Норильске робопес поднес в загсе кольца молодоженам
В Норильске робот-собака Гоша принес молодой паре кольца во время регистрации брака.
3 июля, 01:06
Красноярец потерял паспорт прямо перед свадьбой. Смог ли он пожениться?
Красноярец Денис потерял паспорт перед свадьбой, а пропажу обнаружил, когда уже собирался на регистрацию, назначенную на 20 июня в 9 часов утра.
23 июня, 09:40
Футболист Максим Витюгов сыграл свадьбу в красноярских Соснах. Она могла стоить 4 млн
Футболист Максим Витюгов отпраздновал свадьбу в Красноярске — в доме событий «Сосны» в Удачном.
19 июня, 04:51
В Красноярском крае невесту задержали за пять дней до регистрации
В Красноярском крае полицейские возбудили уголовное дело против 22-летней жительницы Ачинска. Ее подозревают в сбыте растительных наркотиков.
2 мая, 06:03
В Красноярске свадебный кортеж устроил стрельбу на мосту
В Красноярске на Николаевском мосту один из гостей свадьбы открыл во время празднования стрельбу. Полиция нашла его спустя время и задержала.
18 апреля, 08:12
«Качки, воины Матумба, туземки»: красноярцам предлагают купить поздравление из Африки
17 марта, 09:11
Красноярские пары массово будут жениться в «красивую дату» — 24 февраля 2024 года
В Красноярске около 30 пар решили пожениться в «красивую дату» — 24.02.2024.
20 февраля, 09:59
2023
В Туве дают 100 тысяч за безалкогольную свадьбу. Что об этом думают красноярцы
В Туве молодожёны могут получить 100 тысяч рублей за безалкогольную свадьбу. «Проспект Мира» собрал мнения красноярцев об этом.
13 сентября 2023, 09:07
Красноярцы поженились прямо на набережной
В День семьи, любви и верности красноярцы поженились на городской набережной.
8 июля 2023, 10:12
Красноярские статистики назвали самые популярные месяцы для свадьбы
В Красноярском крае в прошлом году больше всего жителей поженились осенью и в июле.
6 июля 2023, 01:56

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