Свердловская

В Красноярске пенсионерку с семьей выгоняют из квартиры за долги бизнесмену

В Красноярске пожилую женщину с семьей выселяют из собственной квартиры. Она взяла в долг 220 тысяч рублей на лечение родственника и не смогла выплатить.