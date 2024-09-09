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Свердловская

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2024
В Красноярске продают несколько участков с видом на вольер со снежными барсами
В Красноярске выставили на продажу три земельных участка для строительства базы отдыха. Земля находится на границе с нацпарком «Красноярские Столбы».
9 сентября, 01:40
Красноярцы встали в свои любимые пробки. Кто-то едет смотреть на жирафов!
24 августа, 07:48
«С прошлых выходных еду»: красноярцы встали в пробку на выезде из города
12 июня, 06:22
В Красноярске самокатчик сбил женщину, выходившую из автобуса. Она в больнице
В Красноярске самокатчик сбил 52-летнюю женщину, выходившую из автобуса. Пострадавшую увезли в больницу.
15 апреля, 09:30
В Красноярске из-за массовой аварии собралась километровая пробка на Свердловской
В Красноярске на улице Свердловской сегодня днем, 3 марта, произошла массовая авария, из-за которой образовалась километровая пробка.
3 марта, 10:54
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
2023
Пассажирский поезд насмерть сбил 19-летнюю красноярку. Опубликовано видео
23 ноября 2023, 11:01
Красноярцам рассказали, когда прекратятся пробки на Семафорной и Матросова
13 октября 2023, 01:57
В Красноярске пенсионерку с семьей выгоняют из квартиры за долги бизнесмену
В Красноярске пожилую женщину с семьей выселяют из собственной квартиры. Она взяла в долг 220 тысяч рублей на лечение родственника и не смогла выплатить.
19 сентября 2023, 09:42
«Все развалилось». Красноярский радиоведущий эмоционально раскритиковал ямы на новой дороге
В Красноярске на новом асфальте на Свердловской появились ямы спустя месяц после ремонта.
9 сентября 2023, 02:00
Прокуратура может засудить мэрию из-за пробок на Свердловской
Прокуратура потребовала от мэрии Красноярска решить проблему постоянных пробок в районе выезда из города на Свердловской.
4 августа 2023, 11:09
В Красноярске водители «Порше» устроили ночные гонки
В Красноярске вычислили двух ночных гонщиков.
3 августа 2023, 09:35

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