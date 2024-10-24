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Свердловская область

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2024
В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?
24 октября, 11:34
Клещ три часа летел из Свердловской области в Красноярский край
В Красноярский край прилетел клещ из Свердловской области. Он путешествовал на самолете вместе с вахтовиком.
9 августа, 02:55
В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова после выступления в Красноярске
В Екатеринбурге отменили выступление Глеба Самойлова. Это случилось после скандального концерта в Красноярске.
7 августа, 11:08
Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле. Из-под завалов слышны крики детей
1 августа, 08:03
Канал «Россия» перепутал Норильск с Уралом. Норильчане злятся
На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о визите спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Норильск. Однако ведущая перепутала северный город со Свердловской областью. Норильчане возмутились в соцсетях.
15 февраля, 05:33
2023
Урбанистка рассказала, чем общепит в Екатеринбурге круче красноярского
Городская исследовательница Мария Быстрова побывала в Екатеринбурге и назвала пять преимуществ местного общепита перед красноярским.
6 августа 2023, 13:30
Могут ли красноярцы заразиться менингитом через посылки со склада Ozon
10 июля 2023, 06:01

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