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Свердловский район

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2024
В Свердловском районе построят спорткомплекс с бассейном. Когда открытие?
В Красноярске в Свердловском районе планируется построить спортивный комплекс с 25-метровым бассейном. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.
20 сентября, 01:52
В Красноярске на ремонт дорог в 2025 году потратят более 1 миллиарда
В Красноярске на ремонт дорог в следующем году планируют потратить больше 1 миллиарда рублей. Дороги обновят во всех районах города.
11 сентября, 01:17
В Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»
В Красноярске снова пытаются продать здание бывшего пивоваренного завода «Пикра». Объявление появилось на портале «Авито».
30 августа, 02:58
В Красноярске хотят переименовать три остановки
9 августа, 11:59
В Красноярске часть Свердловского района осталась без холодной воды
Сегодня, 1 августа, в Красноярске в Свердловском районе в части домов отключили холодную воду. Водоснабжение будет приостановлено с 14:30 до 18:30.
1 августа, 08:11
Стала известна новая дата отключения горячей воды в четырех районах Красноярска
29 июля, 10:00
Жители трех районов Красноярска сегодня останутся без холодной воды
12 июля, 02:02
В трех районах Красноярска отключат холодную воду на выходных
9 июля, 08:48
Глушилки сотовой связи хотят установить в одной из красноярских школ
3 мая, 07:31
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
В Красноярске достроили высотку в ЖК «Панорама» — девять лет спустя
1 марта, 07:50
В Красноярске спустя 16 лет расследовали загадочное дело с головой в бетоне
В Красноярске завершили расследование загадочного дела об убийстве. Его возбудили после того, как нашли останки мужчины в бетонном кольце.
26 января, 03:00
Красноярка нашла окровавленное тело мужчины перед входом на работу
Мертвого мужчину нашла сотрудница красноярского магазина перед входом в здание на улице Капитанской.
4 января, 13:11
2023
4 часа провели на морозе. В пожаре пострадали трое взрослых и грудной ребенок. Огонь вспыхнул в пятиэтажке
Пожар вспыхнул ночью 6 декабря в пятиэтажном доме в Свердловском районе Красноярска.
6 декабря 2023, 02:36
Двое красноярцев украли экипировку для бойцов СВО. Им грозит до 5 лет
3 ноября 2023, 04:44
В Красноярске из-за ЛЭП не могут построить развязку из Пашенного в Тихие Зори
Депутат заксобрания Илья Зайцев пожаловался в своем телеграм-канале на ход строительства развязки из Пашенного в Тихие Зори. По его словам, краевые ведомства и мэрия Красноярска подходят к строительству формально.
9 октября 2023, 09:49
Красноярец устроил майнинговую ферму в доме и «заставил» за это платить соседей
Житель Свердловского района Красноярска решил подзаработать и оборудовал майнинг-ферму. За электричество он платить не стал.
29 августа 2023, 02:23
Красноярцам возвращают горячую воду
25 августа 2023, 04:03
В Красноярске рабочий упал в шахту строящейся высотки и выжил
В Свердловском районе на одной из строек рабочий упал в вентиляционную шахту строящегося дома.
24 августа 2023, 10:05
Четыре района Красноярска останутся без горячей воды
14 августа 2023, 04:08

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