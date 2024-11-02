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«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки
2 ноября, 11:06
В Красноярске микрорайон остался без света
15 мая, 11:09
В Красноярске десятки домов на Взлетке снова остались без света
В Совестком районе Красноярска электричество отключили в десятках домов.
27 февраля, 04:26
2023
Покровка осталась без света на Новый год
31 декабря 2023, 16:08
Жители восьми многоэтажек в Красноярске остались без света, тепла и воды
В Октябрьском районе Красноярска утром 13 декабря без света, тепла и воды остались жители восьми домов.
13 декабря 2023, 02:20
Света нет в 161 населенном пункте. В МЧС рассказали о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае
Из-за ураганного ветра 19 ноября без света остается 161 населенный пункт Красноярского края.
20 ноября 2023, 01:50
В части Красноярска света не будет до утра. Список адресов
19 ноября 2023, 14:06
В Красноярске начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Где?
В Красноярске начали установку световых деревьев и другой новогодней иллюминации.
14 ноября 2023, 01:06
В Советском районе Красноярска опять блэкаут. Но сейчас локальный
В Советском районе опять отключили свет.
5 ноября 2023, 05:48
«Локальный конец света». Блэкаут в Советском районе закончился спустя сутки. Как это было
4 ноября 2023, 14:20
В «Арене Север» растаял лед из-за аварийного отключения света
В красноярском комплексе «Арена. Север» растаял лёд из-за отключения света.
4 ноября 2023, 09:21
Красноярец пожаловался на музейный центр «Площадь Мира» из-за яркого света
Красноярец отправил жалобу на музейный центр «Площадь Мира». Ему мешал прожектор, который светит ночью.
5 сентября 2023, 02:55

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