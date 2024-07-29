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Свидетель

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Июль
В суде над Глисковым допрашивают экс-мэра Красноярска Сергея Еремина
29 июля, 08:37
Не знает или не помнит. В суде над Глисковым допросили вице-губернатора Пономаренко. Вот что он рассказал
23 июля, 09:40
«Мне пояснить нечего»: мэр Красноярска Логинов снова не пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 06:42
Вице-губернатор Сергей Пономаренко пришел в суд по делу Глискова
23 июля, 04:34
Июнь
Глисков позвал в суд мэра Логинова и вице-губернатора Пономаренко
10 июня, 10:35
Май
На суде над Глисковым допросили осужденного экс-депутата Титова
20 мая, 09:17
Адвокаты Глискова допросили главного свидетеля обвинения Юсубова. Что он рассказал
8 мая, 06:25
«Впервые слышу». Красноярский депутат Алексей Кулеш заявил, что не стал свидетелем в деле Глискова
7 мая, 03:23
Глисков назвал свидетелей по своему делу. В списке — Усс, Еремин, Кулеш и другие
6 мая, 08:47
Апрель
Глисков позвал Усса свидетелем по своему делу
20 апреля, 06:38
Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин дал показания по делу Александра Глискова
1 апреля, 06:06
Март
В Ужуре задержали еще двоих подозреваемых в смертельном избиении мужчины
В Ужуре Красноярского края следователи СК задержали троих подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине в кафе.
30 марта, 11:05
Февраль
Свидетельница и СК рассказали, как нашли убийцу 11-летней девочки спустя 17 лет
Главная свидетельница в деле об убийстве 17-летней давности рассказала, как смогла вспомнить, где и с кем видела убитую 11-летнюю девочку.
10 февраля, 11:12
Ноябрь 2023
В Норильске полиция задержала предполагаемого «маньяка с ножом»
30 ноября 2023, 16:12

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