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СВО

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Октябрь
В российских детсадах начали проводить «Разговоры о важном». А что в Красноярске?
29 октября, 08:32
Мэр Канска заявила в полицию после хейта в сети и объяснила свой «кружочек» про СВО
21 октября, 11:44
«Это интересно и познавательно». Мэр Канска прорекламировала рекрутинговую палатку СВО и нарвалась на хейт в соцсетях
16 октября, 08:25
13 парней осудили за «диверсии» в Красноярском крае и Москве. Троим дали более 20 лет
2 октября, 04:37
Сентябрь
Обвиняемую в хищении 112 млн у Митволя осудят. Соучастники ушли на СВО
26 сентября, 08:38
В Красноярске на школьной экспозиции выставили форму «пленного украинского солдата»
20 сентября, 12:49
Украина представит США план прекращения огня: как долго еще продлится СВО?
16 сентября, 07:13
В Красноярске добровольцев на СВО начали искать на сайтах объявлений
11 сентября, 06:35
Август
«Если проводить, то сейчас». Будет ли новая волна мобилизации в России? Вот что говорят власти
29 августа, 10:23
Подследственный экс-глава Росрыболовства уехал на СВО, но его вернули и посадили
24 августа, 12:37
«Давайте подождем». Когда закончится СВО— вот что говорят эксперты
23 августа, 08:21
В Красноярске судебные приставы предлагают должникам поехать на СВО
20 августа, 10:29
«Противников власти и вышек связи» осудили за попытку теракта в Зеленогорске
15 августа, 10:43
Красноярских школьников будут учить «противодействовать фейкам» и «защищать Родину»
8 августа, 07:51
Путин поднял выплаты до 400 тысяч. Сколько предлагают контрактникам из Красноярска
Россиянам и иностранцам, которые заключат контракт для участия в СВО, в два раза увеличили единовременную выплату.
1 августа, 07:40
Июль
Красноярец получил 14 лет за подготовку диверсии и участие в запрещенном легионе
30 июля, 09:00
Из плена ВСУ освободили двух мужчин из Красноярского края и Хакасии
18 июля, 12:18
В Красноярске военному дали 5 лет колонии и 300 тысяч штрафа
15 июля, 05:09
«В Сибири люди добрее»: двум украинским семьям помогли обосноваться в Красноярске
9 июля, 01:31
Июнь
Двоих жителей Красноярского края вернули из украинского плена
26 июня, 11:56

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