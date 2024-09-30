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2024
Красноярцы пожаловались на сбой в работе «Билайна»
30 сентября, 12:33
В нескольких районах Красноярского края увеличили скорость мобильного интернета
Жители нескольких районов Красноярского края смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом после рефарминга базовых станций МТС.
19 сентября, 03:00
«Противников власти и вышек связи» осудили за попытку теракта в Зеленогорске
15 августа, 10:43
В работе «Билайна» произошел массовый сбой. Красноярцы остались без связи и интернета
7 июня, 01:16
«Я хочу, чтобы дети были здоровы»: красноярцы снова устроили митинг из-за вышки связи
27 марта, 02:58
Красноярцы назвали топ-3 оператора сотовой связи
Красноярцы составили топ лучших сотовых операторов в городе.
27 марта, 01:59
В российских регионах власти отключают интернет по ночам. Зачем?
29 января, 10:22
Красноярцы устроили митинг из-за вышки связи. Люди боятся рака и бессонницы
29 января, 07:27
В 16 поселениях на юге Красноярского края нет сотовой связи — власти их не подключают
22 января, 12:05
Сотовый оператор поднял цены на 180 рублей. Собрали жалобы от красноярцев
10 января, 08:59
Деревни без связи в Красноярском крае предложили оснастить усилителями и роутерами
4 января, 07:14
2023
Главный бухгалтер железногорского АО «Решетнёв» покончил с собой перед днем рождения
18 декабря 2023, 06:22
Сотрудники «Столбов» заявили, что их неверно поняли — и вышки не будет
11 сентября 2023, 06:43

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