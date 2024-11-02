prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Таиланд

Выбрать дату
Октябрь
Куда красноярцы могут слетать на море зимой и сколько это стоит? Топ направлений
22 октября, 06:24
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Сентябрь
Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы
Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.
25 сентября, 03:52
Август
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Июль
Красноярец скончался в Таиланде после ДТП на байке. Он 29 дней был в коме
19 июля, 08:37
Красноярка пыталась вывезти в Таиланд больше 2 млн и получила штраф 700 тысяч
10 июля, 10:45
Апрель
Куда можно недорого полететь на майские праздники из Красноярска
22 апреля, 09:33
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
Красноярская семья потеряла полмиллиона и чуть не попала в тюрьму в Таиланде
16 апреля, 04:18
Погибшего в Бангкоке красноярца похоронили в Кемерове
13 апреля, 02:23
Тело погибшего в Бангкоке красноярца вернули в Россию
11 апреля, 02:13
Что происходило в душном самолете из Таиланда, где у красноярца остановилось сердце
2 апреля, 12:28
Тайские врачи не отдают супруге тело умершего в Бангкоке красноярца
2 апреля, 07:08
Март
Красноярцы скупают жилье за рубежом. На это они тратят до 255 тысяч евро
8 марта, 07:56
Февраль
Красноярский туроператор заявил о подорожании заграничных туров
18 февраля, 03:21
Январь
Паттайя: сколько нужно денег на перелет, еду и развлечения? Рассказ красноярки
31 января, 11:33
Куда красноярцам полететь зимой? Можно пожить в Сочи всего за 20 тысяч
18 января, 10:41
Еще один самолет из Красноярска в Таиланд задержали. Пассажиры ждут уже 7 часов
Из аэропорта Красноярск ночью не вылетел рейс в столицу Таиланда. Время вылета меняли дважды.
10 января, 04:32
Декабрь 2023
Бывший красноярский депутат откроет кофейню в Таиланде
Красноярская ресторанная группа LaFamille group экс-депутата горсовета и призера зимней Олимпиады-2014 Николая Олюнина откроет кофейню в Паттайе.
22 декабря 2023, 04:18
Красноярский военный пытался улететь в Таиланд по паспорту близнеца и попал под суд
В Красноярске ефрейтор захотел слетать на отдых в Таиланд и попытался выехать из страны по загранпаспорту брата-близнеца.
13 декабря 2023, 02:56

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика