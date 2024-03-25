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Талнах

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Март
Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря вызвала северное сияние. Собрали фото
На Земле началась сильнейшая почти за 20 лет магнитная буря, которая вызвала северное сияние. Собрали фото.
25 марта, 07:20
Декабрь 2023
Норильский «маньяк» с ножом может быть причастен к ещё одному нападению
1 декабря 2023, 04:45
После нападений с ножом в Норильске появилась новая схема кражи данных
На фоне сообщений о жителе Норильска, нападавшем с ножом на людей, мошенникик придумали новую схему кражи данных.
1 декабря 2023, 01:40
Магическая книга и топор: полиция показала арсенал норильского «маньяка». Жутко
1 декабря 2023, 01:15
Ноябрь 2023
В Норильске полиция задержала предполагаемого «маньяка с ножом»
30 ноября 2023, 16:12
Август 2023
В Норильске из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб
В Норильске в районе Талнах из окна многоэтажки выпал 38-летний мужчина.
8 августа 2023, 02:58

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