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Таракан

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Октябрь
В Красноярском крае в кафе подали блины с тараканом. Не смотреть во время обеда
В одном из кафе Ачинска клиентки в тарелке с блинами нашли таракана. Они обратились в Роспотребнадзор.
7 октября, 07:04
Июль
Жительница Красноярска купила хлеб с начинкой из таракана
В Красноярске женщина купила в одном из супермаркетов, расположенных на правобережье, хлеб с тараканом внутри.
24 июля, 06:17
Февраль
В Красноярске 15 школ пожаловались на тараканов. Составили тараканью карту
27 февраля, 07:13
Ученикам красноярской школы запрещают рассказывать про тараканов
18 февраля, 10:21
Январь
Школьник нашел тараканов в макаронах. Он хотел вернуть деньги, но на него накричали
18 января, 09:36
Октябрь 2023
Роспотребнадзор позвал школьника к себе на работу после видео с тараканами в столовой
Краевой Роспотребнадзор поддержал красноярского восьмиклассника из школы № 19, который рассказал о травле после видео с тараканами в школьной столовой.
11 октября 2023, 10:00

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