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Таймыр

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Май
На Таймыре белый медведь встал на пути атомного ледокола
На севере Красноярского края экипаж атомного ледокола «Урал» встретил упрямого белого медведя.
27 мая, 04:30
Март
Рассекреченное месторождение алмазов в крае никто не захотел покупать за 45 млрд
Лицензию на право добычи алмазов на Таймыре выставляли на аукцион за 44,8 млрд рублей — на торги никто не заявился.
22 марта, 04:04
Февраль
Члены избиркома не могут вылететь на Таймыр для досрочного голосования за президента
Члены избиркома должны были прилететь 25 февраля в село Караул для досрочного голосования на выборах президента страны. Но вертолет все еще не вылетел.
27 февраля, 11:27
Рассекреченное месторождение алмазов на севере края выставили на торги за 45 млрд
Лицензию на право добычи алмазов на Таймыре выставили на аукцион с начальной ценой в 44,8 млрд рублей.
16 февраля, 08:01
На Таймыре мужчина на снегоходе влетел в больницу через окно. Он погиб
На Таймыре в Красноярском крае мужчина въехал в межрайонную больницу на снегоходе. Он влетел в коридор учреждения через окно и скончался от полученных травм.
2 февраля, 08:56
Январь
В Красноярском крае мужчина открыл стрельбу из-за разбитых дорог
В Таймырском районе Красноярского края 34-летний житель поселка Караул угрожал работникам ремонтной базы физической расправой и открыл стрельбу из оружия. Так мужчина решил отомстить за испорченные дороги.
18 января, 12:20
Ноябрь 2023
Двое человек утонули на севере края. Они катались на снегоходе по льду
На Таймыре в районе поселка Хета утонули двое жителей — они провалились под лед.
1 ноября 2023, 02:45
Сентябрь 2023
В Красноярском крае 3-летний мальчик выпал из окна. С ним была только 9-летняя сестра
На Таймыре из окна второго этажа выпал 3-летний мальчик. За ним присматривала 9-летняя сестра.
10 сентября 2023, 11:35
Август 2023
В Красноярском крае пассажирам теплохода предложили выходить посреди реки
Во время рейса из Дудинки в Носок теплоход не смог причалить к берегу. Пассажирам предложили добираться до берега на своих лодках, но не у всех они были.
28 августа 2023, 12:21
В Красноярском крае ищут мужчину в плаще, который мог преследовать девушек
На Таймыре полицейские ищут мужчину в чёрном плаще, который, по словам очевидцев, ходил за девушками.
24 августа 2023, 07:37
В Красноярском крае утонули два рыбака
В водоемах Красноярского края утонули двое мужчин. Они оба отправились на рыбалку.
22 августа 2023, 01:39
«Подросла детишка». Спасенного на Таймыре овцебычка Алану выпустили после карантина в вольер
15 августа 2023, 05:09
Стало известно, почему в Красноярском крае разбился гидросамолёт с людьми
2 августа 2023, 08:13
Появилось видео крушения частного гидросамолета с людьми в Красноярском крае
2 августа 2023, 06:09
В Красноярском крае разбился частный гидросамолёт с людьми
2 августа 2023, 05:31
Июль 2023
Экс-главу поселка на Таймыре осудили за фейковое строительство дороги за 5,6 миллиона
Экс-главу сельского поселения Караул на Таймыре осудили за мошенничество при строительстве.
11 июля 2023, 08:08
Июнь 2023
Бананы за 510 рублей. Блогер назвал село на севере края самым дорогим местом
Блогер-путешественник Алексей Жирухин считает, что село Хатанга и посёлки возле него — самые дорогие населённые пункты России. Он объясняет это сложностями в доставке продуктов и товаров на север. Об этом он рассказал в своём блоге.
30 июня 2023, 05:53
В Красноярском крае арестовали мужчину, который случайно застрелил дочь
На Таймыре заключили под стражу 38-летнего мужчину, который перезаряжал ружье и выстрелил в свою дочь.
14 июня 2023, 09:29
СК задержал мужчину, который случайно застрелил свою трёхлетнюю дочь
13 июня 2023, 11:49
Май 2023
На Таймыре спасли пропавшего отца пятерых детей
В тундре Красноярского края пропал 47-летний мужчина — его нашли через двое суток.
29 мая 2023, 02:45

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