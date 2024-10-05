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Дольщики «Октябрьского» боятся за квартиры из-за иска прокуратуры к «СМ. Сити»
5 октября, 06:51
В Красноярске до конца июля ограничат движение в переулке Телевизорный
В Красноярске из-за ремонта тепловой сети ограничат движение в переулке Телевизорный.
16 июня, 04:27
Какие ЖК хотят построить за бывшим заводом телевизоров в Красноярске
Рассказываем, все, что известно о застройке территории за бывшим телевизорным заводом. Там могут появится несколько новых ЖК
11 февраля, 13:31
2023
Какие территории Красноярка нужно отдать под КРТ? Мнение жителей
25 декабря 2023, 01:36
В Красноярске перекрытие на Телевизорном должны снять 31 августа. Его ввели ещё в мае
В Красноярске ограничение движения по переулку Телевизорный отменят 31 августа в 20:00. Об этом сообщили в мэрии.
18 августа 2023, 04:29

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