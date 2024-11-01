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Тихие зори

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Ноябрь
В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила
В Красноярске из окна многоэтажного дома на улице Лесников выпала 22-летняя девушка. Она выжила.
1 ноября, 04:10
Октябрь
Мэрия Красноярска расторгла контракт на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда
24 октября, 05:55
В Красноярске для детей запустят дополнительный школьный автобус из Тихих зорь
В Красноярске на следующей неделе из Тихих зорь запустят дополнительный автобус для школьников. Об этом попросили родители учеников.
12 октября, 02:25
Сентябрь
В Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного
10 сентября, 01:58
«Мэрия решила работать против жителей?»: в Тихих Зорях хотят перекрыть ж/д переезд
8 сентября, 04:12
Август
В каких районах Красноярска больше всего не хватает школ? Топ от жителей к 1 сентября
22 августа, 08:18
В Красноярске на новой развязке из Пашенного начали укладывать асфальт
10 августа, 09:04
Для красноярских электробусов купят зарядки за 45 млн. Они помогут им ездить быстрее
8 августа, 05:02
На новой развязке из Пашенного до конца недели организовали временный объезд
5 августа, 06:29
«Сколько же машин поплывет». Красноярцы нашли кучу минусов в новой развязке из Пашенного. Собрали мнения
2 августа, 03:09
Красноярский радиоведущий проехался по развязке из Пашенного и оценил ее. Смотрим
1 августа в Красноярске открыли «технический проезд» на развязке от Пашенного к Тихим Зорям. Но строительство еще не закончено.
1 августа, 11:29
Без тротуаров и фонарей. Новую развязку из Пашенного уже открыли
1 августа, 01:37
Июль
Развязку из Пашенного откроют 1 августа, но проезд будет «технический»
В Красноярске на развязке от Пашенного к Тихим Зорям еще не до конца уложили асфальт и не доделали благоустройство. Ранее дорогу обещали открыть 31 июля.
31 июля, 10:44
Пожарные не могли проехать к горящему контейнеру в Тихих зорях. Всё из-за узких дорог
Пожарная машина не смогла проехать к загоревшемуся мусору в красноярском микрорайоне Тихие зори.
28 июля, 04:45
Красноярцам показали, как ездить по новой развязке из Пашенного. Но она еще не готова
Красноярцам показали, как можно будет проехать по новой дороге из Пашенного в Тихие Зори.
25 июля, 02:49
Июнь
В Красноярске опять можно строить человейники? Депутаты поддержали застройщиков
18 июня, 11:22
Большие масляные пятна заметили на Енисее. Люди жалуются на «запах химии»
18 июня, 05:20
В Красноярске откладывают асфальтирование развязки с Пашенного
9 июня, 03:13
Четыре новых арт-объекта установят на правом берегу Красноярска
Этой осенью у берега Енисея в микрорайоне «Тихие зори» в Красноярске появится четыре арт-объекта.
6 июня, 12:52
В Красноярске сносят дома под строительство развязки с Пашенного в Тихие зори
3 июня, 11:33

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