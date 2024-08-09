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Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать и продавать алкоголь
9 августа, 04:37
Известный в Красноярске продавец орехов у «Луча» с большой головой умер
14 мая, 08:26
Запретят ли мигрантам в Красноярске таксовать и торговать, как в Новосибирске?
16 апреля, 09:54
«Школьный комбинат питания» на берегу Качи перепродают по двойной цене
В Красноярске новый владелец здания обанкротившегося «Школьного комбината питания» хочет перепродать его в два раза дороже, чем купил.
6 февраля, 02:15
Из края выдворили 1317 мигрантов. МВД пишет о борьбе с межнациональными настроениями
19 января, 04:44
2023
За 17,7 миллиона. Минобороны продало свой тепловоз под Ужуром единственной допущенной до торгов фирме
14 августа 2023, 05:08
В Красноярском крае Минобороны РФ продает тепловоз за 4 миллиона
12 июля 2023, 09:12
В Красноярске должны закрыть ещё 4 вейпшопа. Они работали у школ и детсадов
В Роспотребнадзоре Красноярского края продолжают судиться с табачными магазинами, которые работают около школ и детских садов.
10 июля 2023, 03:08

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