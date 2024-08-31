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Торговый центр

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Август
В Красноярске парковку ТЦ «Комсомолл» сделают платной
31 августа, 07:01
Июль
17-летний парень погиб после обрушения стены в торговом центре на Взлетке
23 июля, 12:01
Май
В Красноярске в Удачном продают ТРЦ «Империя вкусов» за 400 миллионов
В Красноярске в элитном поселке Удачный выставили на продажу ТРЦ «Империя вкусовъ». Он расположен на улице Живописной, 2.
26 мая, 04:15
Апрель
Богатейшие жители края хотят достроить ТРК на месте «Новалэнда» под Красноярском
23 апреля, 05:07
Под Красноярском достраивают здание ТЦ «Новалэнд». Что там будет?
22 апреля, 08:35

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