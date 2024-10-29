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Транспортная полиция

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2024
В Красноярском крае поезд насмерть сбил парня в наушниках
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.
29 октября, 06:56
Облаву на «бомбил» устроили у аэропорта Красноярска: треть работала нелегально
18 сентября, 09:57
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. Она сидела на рельсах
10 августа, 07:41
Полиция задержала в аэропорту пассажира самолета Сочи — Красноярск. Он был в розыске
Транспортные полицейские задержали пассажира в аэропорту Красноярска. Он прилетел из Сочи.
24 июня, 02:12
Летевшего в Красноярск москвича поймали за курение электронки в туалете
Пассажира рейса Москва — Красноярск привлекли к административной ответственности. Он курил на борту самолета.
10 июня, 05:50
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку
В Красноярском крае на станции Уяр грузовой поезд насмерть сбил 73-летнюю женщину.
12 марта, 13:31
В Красноярском крае пьяного мужчину сбил грузовой поезд
В Красноярском крае пьяный 53-летний мужчина потерял равновесие и упал в колею между железнодорожными путями. Его насмерть переехал грузовой поезд.
4 марта, 13:02
В Красноярском крае пьяный мужчина упал под грузовой поезд и погиб
Вечером 2 февраля на станции Заозерной в Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину.
3 февраля, 06:33
2023
В Красноярском крае школьница шла по рельсам и попала под поезд
Грузовой поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку. Это произошло вечером 4 октября в Богучанском районе недалеко от села Карабула.
5 октября 2023, 12:06
В Красноярске оштрафуют пассажира за курение в самолете
Жителя Иркутской области привлекли к ответственности за курение в туалете самолета.
21 августа 2023, 04:20

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