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Травма

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Октябрь
В Красноярске мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП
В Красноярске водитель под наркотиками «отвлекся на упавшую зажигалку» и устроил смертельное ДТП.
8 октября, 08:27
Красноярскому регбисту сломали лицо во время чемпионата России. Его увезли на скорой
Игрока красноярского регбийного клуба «Красный Яр» Хушнуда Сангинова увезли с поля на машине скорой помощи.
6 октября, 06:24
Сентябрь
В Красноярске мальчик разбил голову о сломанный баскетбольный щит в сквере
В Красноярске ребенок ударился о сломанный баскетбольный щит в сквере Казачий и рассек голову.
23 сентября, 13:04
В Красноярске сотруднику магазина «Вираж» отрезало пальцы газонокосилкой
В Красноярске 20-летний сотрудник магазина «Вираж» во время работы по ремонту газонокосилки получил тяжелую травму. Ему отрезало четыре пальца.
9 сентября, 06:05
Август
Травматологи назвали самые «популярные способы» получения травм летом у красноярцев
Травматологи БСМП рассказали, как чаще всего травмируются красноярцы летом.
14 августа, 05:39
3-летнюю девочку на глазах у матери в голову пнул жеребенок. Ребенок в больнице
9 августа, 01:43
Вице-губернатор Красноярского края вступился за утопающий в грязи форум «Бирюса»
7 августа, 11:38
Виновата погода: в ТИМ «Бирюса» ответили на жалобы участников на условия проживания
7 августа, 09:31
77-летнюю красноярку, которой кусок балкона пробил череп, выписали из больницы
77-летнюю женщину, на которую упал кусок балкона в центре Красноярска, выписали из больницы.
2 августа, 04:36
Июль
В краевой больнице назвали топ самых частых травм у электросамокатчиков
В краевой клинической больнице рассказали о самых частых травмах у электросамокатчиков.
25 июля, 05:06
Глисков сломал ребро на входе в здание суда. В СИЗО дали только обезболивающие
23 июля, 04:17
В травмпункте отказались комментировать состояние Глискова
В травмпункте отказались сообщать подробности о состоянии депутата краевого заксобрания Александра Глискова. Он упал на входе в здание суда и травмировался.
22 июля, 10:12
Александра Глискова увезли из суда в травмпункт. Заседание отменили
22 июля, 04:58
Парня будут судить за избиение девушек из-за цветных коротких стрижек в Минусинске
19 июля, 06:12
2-летний мальчик выпал из окна. Мать смотрела телевизор и услышала его крик
18 июля, 03:59
На севере края умирающий пациент 20 часов ждал операции. Он скончался на столе
16 июля, 06:23
«Чтобы замолчал». В крае мать побила 11-летнего сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство
16 июля, 05:29
«Тяжкий вред здоровью». После падения куска балкона на 77-летнюю красноярку возбудили уголовное дело
16 июля, 03:12
В центре Красноярска женщине на голову упал кусок балкона. Ей сделали операцию
16 июля, 01:08
Грузовик с бревнами перевернулся в Канске. Водитель в больнице, тротуар перекрыт
В Канске опрокинулся грузовой тягач с бревнами. 47-летний водитель попал в больницу.
11 июля, 03:48

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