Как защитить психику от плохих новостей: 5 советов

Порой возникает чувство, что хороших новостей больше не бывает. Постоянный скроллинг новостной ленты вызывает тревогу. Рассказываем, как отвлечься и защитить свое психическое здоровье от постоянного потока негативной информации.