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Как защитить психику от плохих новостей: 5 советов
Порой возникает чувство, что хороших новостей больше не бывает. Постоянный скроллинг новостной ленты вызывает тревогу. Рассказываем, как отвлечься и защитить свое психическое здоровье от постоянного потока негативной информации.
20 апреля, 02:00
Январь
Росгвардия рассказала о конфликте со сборщиками подписей за Надеждина в «Планете»
22 января, 08:08
Октябрь 2023
Красноярский край назвали одним из самых тревожных регионов страны
11 октября 2023, 01:57
Май 2023
Боевые действия, цены, теракты. Появился топ-10 тревог красноярцев
Аналитики агентства КРОС проанализировали СМИ и соцсети и выяснили, что больше всего беспокоило жителей Красноярского края в первом квартале 2023 года.
3 мая 2023, 10:25

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