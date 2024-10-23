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Троллейбус

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2024
В Красноярске на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
23 октября, 04:03
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
Красноярка распылила баллончик в троллейбусе. Пострадали пассажир и водитель
В Красноярске в троллейбусе №15 между пассажирами произошел конфликт. Одна из них распылила перцовый баллончик в салоне. Пострадали два человека.
20 июня, 06:22
В Красноярске 5-летней девочке зажало руку в троллейбусе. Её мать отсудила 30 тысяч
В Красноярске 5-летней девочке зажало руку дверью в троллейбусе. Мать отсудили у «Городского транспорта» компенсацию.
20 марта, 06:29
В Красноярске загорелись «рога» у троллейбуса. В салоне находились пассажиры
В Красноярске на Свободном на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.
16 марта, 11:00
2023
На Маркса загорелся троллейбус. Водитель сам потушил его
В Красноярске на Карла Маркса недалеко от остановки «Луч» во время движения загорелся троллейбус.
5 ноября 2023, 07:04
В Красноярске временно сократят маршрут троллейбуса №15
В Красноярске с 24 августа поменяется маршрут троллейбуса №15. Об этом рассказали в мэрии.
24 августа 2023, 02:10
«Как в преисподней»: почему в красноярских автобусах невозможно дышать летом
7 июля 2023, 10:58
Генпрокурора попросили проверить законность передачи трамвайной сети «Мовисте»
4 июля 2023, 08:05
Кондуктор выгнала девочку из-за сбоя с картами. Звонок мамы не помог
В Красноярске кондуктор высадила из троллейбуса 13-летнюю девочку, ей пришлось идти домой по темноте.
29 мая 2023, 08:30

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