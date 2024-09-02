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Троллейбусы

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2024
В Красноярске с сентября станет больше автобусов и троллейбусов
Общественный транспорт Красноярска со 2 сентября переходит на зимний режим работы. На линии выходят дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы.
2 сентября, 02:32
В Красноярске начали продавать новые проездные. Смотрим цены
20 августа, 08:28
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
В Красноярске муниципальный перевозчик попросил поднять цену на проезд до 84 рублей
16 июля, 09:29
На перевозчиков заявили в УФАС: просят проверить на сговор из-за повышения тарифа
25 июня, 07:34
90% автобусов не оборудованы кондиционером. Красноярцы задыхаются в них в жару
В Красноярске только 10% городского общественного транспорта оборудованы кондиционерами. В остальных транспортных средствах кондиционеры не предусмотрены — для вентиляции есть только форточки и люки.
17 июня, 12:43
«Настоящие пароварки». Красноярцы задыхаются в автобусах и жалуются на неработающие кондиционеры
16 июня, 06:28
Красноярск вылетел из топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
7 февраля, 04:49
2023
По правому берегу Красноярска ездит трамвай со Снегурочкой. Смотрите, как волшебно
Новогоднюю трамвайную платформу запустили по правому берегу Красноярска. К празднику украсили и троллейбусы города.
24 декабря 2023, 03:38
Стало известно, когда в Красноярске запустят электробусы
В Красноярске электробусы планирует запустить после 15 декабря 2023 года, рассказали в администрации.
23 октября 2023, 01:33
В Красноярске появилась специальная мойка для автобусов
В Северном появился специальный моечный комплекс для автобусов и троллейбусов.
10 сентября 2023, 02:59
В Красноярске временно сократят маршрут троллейбуса №15
В Красноярске с 24 августа поменяется маршрут троллейбуса №15. Об этом рассказали в мэрии.
24 августа 2023, 02:10
В Красноярском крае поездки в автобусах стали дороже
12 июля 2023, 02:18
«Как в преисподней»: почему в красноярских автобусах невозможно дышать летом
7 июля 2023, 10:58
Генпрокурора попросили проверить законность передачи трамвайной сети «Мовисте»
4 июля 2023, 08:05
«Директор уже сидит за взятки». Депутаты раскритиковали законопроект о льготах для концессий и обругали «Мовисту»
22 июня 2023, 05:24

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