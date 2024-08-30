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Троя-парк

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2024
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
2023
Мэрия заставляет «Троя-Парк» снести два самостроя. Один простоял больше 7 лет
Администрация города опубликовала распоряжение о сносе двух самовольных построек, которые возвело ООО «Троя-парк».
25 декабря 2023, 09:42
Красноярцы застряли на колесе обозрения в парке «Троя»
В Красноярске люди застряли на колесе обозрения в парке «Троя», который находится в Красноярске напротив ТК «На Свободном».
12 августа 2023, 08:02
«Троя парк» прокомментировал случай с ломающейся детской каруселью
4 июня 2023, 02:53
Карусель с детьми в «Троя парке» начала ломаться во время работы
3 июня 2023, 14:09

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