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ТРЦ Комсомолл

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2024
Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами
В Красноярске парковку возле торгового центра «Комсомолл» ограждают шлагбаумами и блоками.
15 сентября, 08:11
В ТРК «Комсомолл» не будут делать искусственную волну для серфинга. Почему?
11 апреля, 01:40
Инвестор обещает построить аквакомплекс в ТРК «Комсомолл» до конца 2024 года
Московская группа компаний «Основа» планирует построить в ТРК «Комсомолл» термальный комплекс до конца 2024 года.
8 апреля, 01:38
В Красноярске открыли первый крытый корт для пляжного волейбола. Что там есть?
На месте бывшего кинотеатра в ТРК «Комсомолл» открылся центр Pesok. Это крытый корт для игры в пляжный волейбол.
13 января, 05:48
В ТЦ «Комсомолл» могут построить термальный комплекс за 850 миллионов
Термальный комплекс «Термолэнд» в ТРК «Комсомолл» хочет открыть московская группа компаний «Основа».
11 января, 05:56
2023
Рассказываем, как будут работать красноярские ТЦ в праздники
23 декабря 2023, 11:02
Как красноярцы встретили блэкаут. Поехали ужинать в ТРЦ и нарвались на эвакуацию
4 ноября 2023, 04:21
Красноярцев снова эвакуировали из ТЦ «Комсомолл»
В Красноярске вечером 17 сентября из ТРЦ «Комсомолл» эвакуировали посетителей и сотрудников.
17 сентября 2023, 13:45
Красноярцев эвакуировали из ТЦ «Комсомолл»
8 сентября 2023, 08:43

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