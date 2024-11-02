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ТРЦ Планета

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2024
«Подъезд обгадили по-страшному»: должники за свет получили «позорные» наклейки
2 ноября, 11:06
В Красноярске стоимость участка под ТРЦ «Планета» снизили на треть за взятку
27 августа, 08:49
В Красноярске открылась бургерная #Farш от Аркадия Новикова. Где?
23 июля, 01:50
В Красноярске открылось кафе вьетнамского стритфуда. Где?
18 июля, 01:32
Блогер сказал, что готов оплатить дезинфекцию аквариума, в который прыгнул
17 июля, 08:55
«О’кей» хочет засудить искупавшегося в аквариуме с рыбой тувинского блогера
16 июля, 09:52
На фуд-корте в «Планете» открылось кафе «БлинБери»
В красноярском ТРЦ «Планета» в зоне фуд-корта открылось кафе «БлинБери».
16 июля, 08:20
«Жарко было»: тувинский блогер запрыгнул в аквариум с рыбами в красноярской «Планете»
15 июля, 03:55
В «Планете» перенесли фуд-корт на второй этаж. Показываем, как он теперь выглядит
В красноярском ТРЦ «Планета» зону фуд-корта перенесли на второй этаж. Показываем, как он теперь выглядит.
28 июня, 09:04
Фуд-корт в «Планете» перенесут на второй этаж. Что еще изменится?
17 апреля, 06:12
В ТРЦ «Планета» в Красноярске прошла эвакуация — что случилось?
31 марта, 09:32
На фудкорте в «Планете» таракан упал с потолка прямо к еде. Фу!
4 марта, 02:28
Росгвардия рассказала о конфликте со сборщиками подписей за Надеждина в «Планете»
22 января, 08:08
«Ждут иски от травмированных горожан». Красноярцы массово жалуются на нечищеные дороги и заледеневшие тротуары
20 января, 08:21
Полицейские устроили рейд по поиску мигрантов в «Планете». Нашли 10 нарушителей
4 января, 06:06
2023
Рассказываем, как будут работать красноярские ТЦ в праздники
23 декабря 2023, 11:02
Новосибирское бистро появилось в Красноярске на месте кафе владелицы «Кантри»
В Красноярске в ТРЦ «Планета» 8 декабря открылось паназиатское бистро Nemo Asian Kitchen & Bar новосибирской ресторанной группы DNK Food.
9 декабря 2023, 03:21
Как красноярцы встретили блэкаут. Поехали ужинать в ТРЦ и нарвались на эвакуацию
4 ноября 2023, 04:21
В Красноярске открылось заведение, где готовят пельмени с крабом или сыром
В ТРЦ «Планета» открылась пельменная «Лепим и Варим». Там есть пельмени с необычными начинками.
25 сентября 2023, 02:25
Магазин Tommy Hilfiger вернулся в Красноярск спустя полтора года после начала СВО
5 сентября 2023, 04:08

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