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Зарплаты в крае выросли на 19% за год, но работников все равно не хватает. Почему?
За 2023 год размеры зарплат, которые предлагают работникам в Красноярском крае, выросли на 19%. Рассказываем, как изменился рынок труда.
27 февраля, 07:09
Август 2023
В мэрии Красноярска прокомментировали детский труд при пошиве одежды для бойцов СВО
В Красноярске дети из трудового отряда главы города шьют одежду для военных и собирают посылки в зону боевых действий в Украине. «Проспект Мира» узнал в мэрии, насколько добровольно несовершеннолетние занимаются пошивом, могут ли они выбрать другое занятие и оплачивается ли их труд.
29 августа 2023, 11:24
Июль 2023
«К традициям»: краевой депутат поддержал закон о трудовом воспитании в школах
В заксобрании Красноярского края прокомментировали закон о «трудовом воспитании» школьников. На днях депутаты Госдумы приняли его приняли в третьем чтении.
25 июля 2023, 11:36

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