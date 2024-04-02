Центр СПИД

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Красноярцы могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?
В Красноярске можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Рассказываем, где и когда.
2 апреля, 02:09
Август 2023
Красноярцы смогут сдать экспресс-анализ на ВИЧ
Минздрав Красноярского края сообщил график работы мобильных пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ.
21 августа 2023, 02:57
Июль 2023
В России не хватает препаратов для ВИЧ-положительных. А в Красноярском крае?
27 июля 2023, 08:44

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