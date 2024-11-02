prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Центр транспортной логистики

Выбрать дату
2024
В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной
2 ноября, 03:33
Купить поезда в красноярское метро планируют в 2027 году. А как же обещанный 2026-й?
17 октября, 10:22
Власти возьмут кредит в 56 миллиардов рублей на строительство метро в Красноярске
17 октября, 03:57
В Красноярске ограничат движение и запретят парковку у ЖД вокзала из-за стройки метро
17 октября, 03:54
Митволь требует почти миллиард рублей со строителей красноярского метро
10 октября, 10:22
На площади Революции начнут рыть котлован для метро
31 января, 04:36
2023
Опубликована точная схема метро в Красноярске
27 сентября 2023, 07:24
Когда Маркса перекроют для строительства метро
9 июня 2023, 09:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика