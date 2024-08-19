prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Центральная набережная

Выбрать дату
Август
Красноярцы прицепили ванну к самокату и разъезжали так по городу
В Красноярске в минувшие выходные в соцсетях появилось несколько роликов, на которых неизвестные прицепили диван и ванну к электросамокатам, и так разъезжали по городу.
19 августа, 06:26
В Красноярске пройдёт фестиваль уличной культуры. Когда и зачем туда идти?
15 августа, 02:38
В Красноярске оркестр исполнит мелодии и саундтреки из фильмов. Это бесплатно
14 августа, 07:08
Июль
Красноярцам могут запретить кататься на электросамокатах в центре города и возле ТЦ
24 июля, 09:44
Красноярцев сегодня зовут на фестиваль газировки. Куда?
В Красноярске 7 июля пройдет фестиваль газировки. Праздник будет на Центральной набережной.
7 июля, 03:11
Май
Куда сходить с детьми 1 июня в Красноярске? Вас ждут батуты, дискотека и утята
30 мая, 09:51
Красноярцы назвали чудом открытие трех уличных туалетов, но успели их поругать
10 мая, 04:37
В Красноярске открыли новые бесплатные уличные туалеты. Кажется, это событие
В Красноярске открыли три бесплатных уличных туалета. Они заработали с 9 мая.
9 мая, 01:57
Когда пройдет День города в Красноярске
3 мая, 08:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика