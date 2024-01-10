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Центральный парк

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Крещение в Красноярске 2024: где окунуться в купель
10 января, 10:10
Ноябрь 2023
В Центральном парке начали разбирать аттракционы. Их заменят на новые
9 ноября 2023, 08:12
Октябрь 2023
В интернете продают брусчатку из Центрального парка. Директор говорит, что не в курсе
В Красноярске продают старую брусчатку из Центрального парка, где сейчас идет реконструкция, которая должна закончиться в 2025 году.
17 октября 2023, 08:22
Центральный парк Красноярска полностью закроют на два года. Когда?
11 октября 2023, 04:56
Сентябрь 2023
Из Центрального парка в Красноярске убрали памятник группе «Король и Шут»
25 сентября 2023, 12:44
Избитого бельчонка вылечили и вернули в красноярский Центральный парк
Травмированный бельчонок вернулся в красноярский Центральный парк.
6 сентября 2023, 09:07
Август 2023
Травмированному в Центральном парке Красноярска бельчонку становится лучше
Травмированный в красноярском Центральном парке бельчонок идёт на поправку.
30 августа 2023, 02:41
«Сильно ударили»: бельчонка без сознания нашли в Центральном парке Красноярска
Красноярка Эльвира Ляпина рассказал, что в Центральном парке нашли бельчонка без сознания. Этот зверек был «всеобщим любимцем».
25 августа 2023, 02:38
В Центральном парке вырастут детские «Столбы» с горками, лестницами и канатами
24 августа 2023, 08:09
Красноярцы жалуются на владельцев изможденных животных в Центральном парке
Россельхознадзор по жалобам жителей проверил владельцев животных в Центральном парке и объявил бизнесменам предостережения.
13 августа 2023, 01:09
Июнь 2023
В Центральном парке снесли здание администрации
В Центральном парке Красноярска продолжают сносить старые постройки. Это часть реконструкции, которая ведется с сентября.
1 июня 2023, 09:29

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