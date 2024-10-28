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Центробанк

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2024
ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?
28 октября, 08:07
В Красноярском крае замедлился рост цен на курицу, яйца и помидоры
В Красноярском крае в июле замедлился годовой темп роста цен на продукты. Об этом заявили в краевом отделении Центробанка.
21 августа, 04:07
В Красноярске рыба подорожала на 15%. Почему?
Цены на рыбу в Красноярске и крае выросли на 7% — 15%. Все из-за роста затрат производителей.
31 мая, 01:15
Как изменились цены на овощи и фрукты в Красноярском крае?
В Красноярском крае овощи и фрукты стали дорожать медленнее. Об этом рассказали в краевом отделении ЦБ.
27 апреля, 10:06
У «Киви банка» отозвали лицензию. Пользователи не могут вывести средства
21 февраля, 08:55
Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и почему он может лопнуть
Эксперт рассказал, что такое «ипотечный пузырь», почему он может лопнуть и какие последствия у этого будут.
15 февраля, 12:29
Эксперт заявил, что ключевую ставку могут повысить ещё на 1,5%
Эксперт заявил, что ключевую ставку могут повысить на 1,5% в первом полугодии 2024 года.
9 февраля, 10:00
Центробанк назвал регионы с высокими и низкими ставками по ипотеке. А что в крае?
Центробанк опубликовал итоги ипотечного кредитования за 2023 год.
16 января, 08:35
2023
200 млн вкладов и 257 заявлений: что рассказали в полиции о кооперативе Гольдмана
14 ноября 2023, 08:41
В Красноярском крае цены на всё в среднем выросли на 6,6% за год
В Красноярском крае в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года инфляция составила 6,66%.
3 ноября 2023, 02:54
Товары дорожают из-за роста цен на бензин в Красноярске
28 августа 2023, 09:52
Инфляция в Красноярском крае стала выше средней по Сибири. Смотрим, что подорожало
17 августа 2023, 06:14
Хакеры научились красть деньги с помощью электронных документов. Как их распознать?
Мошенники начали создавать шаблоны документов, в которые зашифрован вирус. Для их распространения они создают подставные сайты ведомств и популярных справочно-правовых систем.
8 августа 2023, 05:07

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