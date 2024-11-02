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Цены

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Ноябрь
Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций
2 ноября, 11:55
Красноярский край попал в лидеры по росту цен на сливочное масло в России
1 ноября, 06:14
Октябрь
Сливочное масло привозят в Россию из Турции из-за роста цен. А что в Красноярске
31 октября, 11:29
Прокуренные номера, чёрная плесень и секс с азиаткой. Где дешево снять гостиницу в Красноярске и с чем там придется столкнуться
31 октября, 07:46
Красноярск стал лидером по росту цен на аренду жилья среди городов-миллионников
30 октября, 02:09
Очень дорогие ноутбуки и кондиционеры: что происходит с ценами на технику
29 октября, 11:22
Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?
28 октября, 11:48
Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске
28 октября, 10:16
«Прошлогодних цен ждать не стоит». Сколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?
27 октября, 13:22
В Красноярске меньше покупают детских товаров. Это связали с падением рождаемости
Спрос на детские товары упал в Сибири, в том числе в Красноярском крае. Эксперты связывают это с низким уровнем рождаемости.
27 октября, 12:06
Красноярск попал в топ городов по спросу на посуточную аренду квартир
Красноярск вошел в топ-10 городов России по спросу на посуточную аренду квартир.
25 октября, 13:11
Без туалета и кровати: за сколько можно снять самые дешевые квартиры в Красноярске
25 октября, 11:53
Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.
25 октября, 11:17
В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?
24 октября, 11:34
Можно ли в Красноярске купить трендовый «дубайский шоколад»? Смотрим цены
24 октября, 06:55
Красноярка переехала в Сербию. Сколько это стоит, какие есть плюсы и минусы?
21 октября, 12:14
В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?
21 октября, 06:09
Статистики рассказали, как с начала года менялись цены на топливо в Красноярском крае
21 октября, 04:43
Статистики назвали топ продуктов, которые подорожали больше всего в Красноярске
20 октября, 13:18
Эксперты заявили о существенном замедлении роста цен на бензин в Красноярском крае
В Красноярском крае замедлился рост цен на бензин. Об этом сообщают в Красноярскстате. Если сравнивать с динамикой прошлого года, в этом она существенно ниже.
17 октября, 05:38

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