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ЦУМ

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Август
В красноярском ЦУМе откроется бар. Оттуда выгнали «Нетипичную пельменную»
На месте закрывшейся «Нетипичной пельменной» в торговом комплексе «ЦУМ» откроется Harat's Pub.
7 августа, 02:10
Май
Увидимся в суде: как не вылететь из арендованного помещения из-за арендодателя?
16 мая, 12:03
Апрель
В красноярском ЦУМе внезапно закрылась «Нетипичная пельменная»
12 апреля, 09:23
Октябрь 2023
Московский ЦУМ планирует открыться в Красноярске
В Красноярске планирую открыть московский ЦУМ. Это будет пункт выдачи интернет-заказов.
4 октября 2023, 02:27
Август 2023
«Паркон» начнёт штрафовать красноярцев за парковку у ЦУМа
В Красноярске на Карла Маркса начнут снимать на специальную камеру водителей, которые паркуются в неположенных местах.
25 августа 2023, 06:47

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