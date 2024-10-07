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Цветы

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2024
В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями
7 октября, 07:14
«Уже обошли все дворы»: в Красноярске пропала кошка Ириска из цветочного магазина
Кошка Ириска из цветочного магазина в центре Красноярска пропала 19 сентября.
22 сентября, 13:10
Красноярка заказала букет из 101 розы за 250 рублей, но ей отдали только один цветок
Жительница Красноярска заказал букет из 101 розы за 250 рублей. Когда она пришла забирать заказ, ей отдали один цветок.
3 июня, 02:30
«Люди идут и идут». У Crocus City Hall после теракта собрались очереди людей с цветами. Репортаж
24 марта, 14:00
День траура: красноярцы несут цветы к мемориалу и собирают подписи за смертную казнь
24 марта, 08:08
В Красноярске появился мемориал после теракта в «Крокусе». Люди несут свечи и игрушки
23 марта, 08:30
Экс-главу Ленинского района будут судить. Он брал взятки букетами цветов
22 марта, 09:04
Красноярцы жалуются на цветочные — букеты завяли через день. Можно ли вернуть деньги?
12 марта, 02:19
Как правильно выбрать тюльпаны к 8 Марта? Рассказывает Роспотребнадзор
В преддверии 8 Марта красноярцам рассказали, как выбрать тюльпаны и как за ними ухаживать, чтобы они дольше простояли.
6 марта, 05:13
Тюльпаны по 150, сирень за 900. Сколько стоят букеты к 8 Марта в Красноярске? Фоторепортаж из цветочных магазинов
5 марта, 10:54
Где в Красноярске можно купить тюльпаны к 8 Марта. Вот адреса
4 марта, 06:09
«Леша, спасибо за все». Красноярцы плачут и несут цветы в память о Навальном. Фоторепортаж
17 февраля, 06:35
Красноярск попал в топ самых дорогих городов для свиданий. Сколько стоят ужин и розы?
Красноярск вошел в тройку городов с самыми дорогими свиданиями. Рассказываем, сколько стоит романтический вечер.
14 февраля, 01:47
2023
В центре Красноярска снова появится мини-оазис с растениями и цветами
На площади Мира у здания филармонии снова поставят флорариум. Это мини-оранжерея с экзотическими растениями и цветами.
23 ноября 2023, 02:53
Розы по 400: сколько стоят букеты к 1 сентября и как выросли цены? Узнали в цветочных
29 августа 2023, 12:49
В одном из дворов Советского района появились контрабас и фортепиано
В Советском районе Красноярска установили контрабас и фортепиано из цветов.
14 июля 2023, 06:09

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