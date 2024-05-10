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Туалет

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Май
Красноярцы назвали чудом открытие трех уличных туалетов, но успели их поругать
10 мая, 04:37
Апрель
«Дождались аквапарк»: в Красноярске затопило сквер на правом берегу
В Красноярске затопило сквер на улице Полтавской. Жители Пашенного говорят, что такая ситуация возникает не только весной, но и летом после дождей.
2 апреля, 04:38
Март
Фотограф снял обзор на новый красноярский экопарк и рассказал о плюсах и минусах
14 марта, 08:40
Февраль
В Красноярске появятся три новых общественных туалета
В Красноярске установят три новых общественных туалета. Они появятся возле Вантового моста, на Центральной набережной в районе спуска с улицы Сурикова и на Ярыгинской набережной.
13 февраля, 02:42
Январь
Двоих бездомных убили в общественном туалете. Окровавленные тела нашла уборщица
22 января, 06:15
В Красноярске десятиклассник повредил руку в школьном туалете и потерял сознание
В Красноярске в школе №79 на Тихом переулке произошел инцидент. Ученик 10 класса повредил руку в туалете и истекал кровью.
5 января, 05:54
Ноябрь 2023
Потерявшего сознание от вейпа школьника поставят на учет
В полиции рассказали подробности инцидента в красноярской школе, где ученик 6 класса покурил вейп в туалете и потерял сознание.
20 ноября 2023, 12:17
В Красноярске чиновники объяснили преимущества «дырок в полу» над обычными унитазами
8 ноября 2023, 07:12

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