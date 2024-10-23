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Туман

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2024
Красноярск накрыл утренний снегопад
Сегодня, 23 октября, в Красноярске и его окрестностях утром выпал снег. Также в городе был утренний туман.
23 октября, 01:12
В красноярском аэропорту задержали 7 рейсов из-за густого тумана
В аэропорту Красноярск утром 13 сентября задержали 7 рейсов. Все из-за густого тумана.
13 сентября, 01:49
Рыбаки на катере влетели в баржу под Дивногорском. Одному удалось спастись
17 августа, 05:21
Синоптики обещают сильные дожди, туман и грозы в Красноярском крае
7 августа, 09:49
Публикуем список самых опасных трасс в Красноярском крае в туман и дождь
В Госавтоинспекции Красноярского края рассказали о самых опасных участках трасс в условиях плохой видимости.
7 августа, 07:37
Заморозки ожидаются в центральных районах Красноярского края
В центральных районах Красноярского края 25 и 26 мая местами ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС и МЧС.
24 мая, 09:05
Двухдневные поиски в густом тумане: как искали пропавшего на дрейфующей льдине рыбака
5 февраля, 10:16
Массовые аварии произошли на глубоком обходе Красноярска. Столкнулись 9 машин
25 января, 04:43
2023
В Красноярск снова пришло аномальное тепло
19 октября 2023, 07:33
Почему Красноярск до сих пор окутан туманом? Ответ синоптика
19 октября 2023, 04:41
Красноярск накрыл туман. Показываем атмосферные кадры
Красноярск утром 19 октября затянул густой туман. Собрали для вас фотоподборку.
19 октября 2023, 02:58
Красноярск утром накрыл густой туман. Или смог?
Красноярск утром накрыл густой туман. Однако некоторые жители предположили, что это смог.
15 сентября 2023, 02:23
Это не смог: Красноярск накрыл густой туман
Красноярск утром 23 августа затянул густой туман. Собрали для вас фотоподборку.
23 августа 2023, 03:07
Из-за тумана в аэропорту Красноярск задержали десятки рейсов
18 июля 2023, 01:34
Красноярск накрыл туман. Почти ничего не видно
18 июля 2023, 01:20

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