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Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
2 октября, 06:08
Август
Динозавры из Гоби и чай с салом: рассказываем, зачем лететь из Красноярска в Монголию
6 августа, 05:07
Июль
В парке «Ергаки» строят новые модульные дома и юрты для туристов
На территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае построят 68 новых номеров для путешественников.
17 июля, 01:32
В Красноярске хотят построить пятизвездочный отель. Где он может появиться?
В Красноярске планируют построить пятизвёздочный гостиничный комплекс «Енисейская Сибирь».
7 июля, 01:46
«Миша, только маме не рассказывай»: жители встретили медвежонка в лесу Красноярска
Туристы заметили медвежонка в одном из лесов Красноярска. Очевидцы сняли встречу с хищником на телефон.
4 июля, 02:56
Июнь
Тревел-блогер написала отзыв о Красноярске. Вот какие места ей понравились
26 июня, 03:30
Май
Красноярск как на ладони: рассматриваем город с разных сторон вместе с #Кудабежать
20 мая, 18:38
Красиво, но грязно: что плохого и хорошего пишут туристы о Красноярске
15 мая, 07:51
В «Гремячей гриве» исчезли статуи языческих идолов. Вот что случилось
В красноярском экопарке «Гремячая грива» исчезли деревянные статуи языческих идолов. Они находились в районе Собакиной речки на тропе для хайкинга.
14 мая, 11:56
Апрель
Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую тропу для прогулок за 17 миллионов
Вокруг Красноярска обустроят Енисейскую тропу, которая объединит «восточную и западную» Сибирь.
25 апреля, 04:02
Красноярца и других россиян сняли с рейса в Турции
Жителя Красноярска и других россиян не впустили на транзитный рейс из Турции в Бразилию. Мужчина рассказал, почему не смог улететь.
24 апреля, 10:04
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий в России.
22 апреля, 01:47
Подъем на скалу Ермак хотят обезопасить после смерти туристки. Как?
14 апреля, 03:16
Март
Сколько стоит отдохнуть красноярцам в Сочи, Крыму и Абхазии в 2024 году
14 марта, 12:46
Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить?
13 марта, 11:09
Февраль
Сертификаты на 10 тысяч на поездки школьников по краю разобрали меньше чем за сутки
28 февраля, 02:45
На Красноярском водохранилище житель на мотособаке въехал в палатку. Пострадал турист
24 февраля, 09:18
Все выезды на лед Красноярского водохранилища закроют после наплыва туристов
7 февраля, 01:58
«Чудо, что до сих пор никто не убился». На Красноярском водохранилище туристы устраивают пробки. Это может быть опасно
6 февраля, 02:59

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